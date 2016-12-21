Турчинов: силы АТО заняли новые позиции на Светлодарской дуге

Секретарь СНБО Александр Турчинов побывал на передовой – на позициях 54 бригады, которая несколько дней назад отбила атаку ДНР на Светлодарской дуге.

Турчинов отметил, что бойцы не только отбили атаку, но и пошли в контрнаступление, заняв новые позиции в этой точке. «Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага, и нанесли ему значительные потери», - добавил секретарь СНБО.

Турчинов пообщался с военнослужащими и подчеркнул: «Вооруженные силы Украины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые провокации российских гибридных войск на всех направлениях».