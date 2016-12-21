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Рубрика: Новости Донбасса
21-12-2016, 19:55
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Трехсторонняя контактная группа призвала к перемирию с 24 декабря

В ходе сегодняшнего заседания члены Трехсторонней контактной группы в Минске призвали к перемирию на Донбассе во время новогодних и рождественских праздников.

Войска призывают сложить оружие с 24 декабря.

«Мы, члены трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность к соблюдению устойчивого режима прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени», - сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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