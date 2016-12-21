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Рубрика: Новости Мариуполя
21-12-2016, 20:59
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В Мариуполе закрыли два игорных клуба

В Мариуполе правоохранители закрыли два игровых заведения по ул.Мамина Сибиряка (Кальмиусский район) и ул.Киевская (Левобережный район), сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

В это время в помещениях находилось в общей сложности больше 10 посетителей, которые сделали ставки и надеялись на выигрыш. Девушки-администраторы уверяли, что это их первый рабочий день.

В ходе проведенных санкционированных обысков изъято 17 системных блоков и 10 игровых клавиатур. По обоим фактам ведется следствие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»