В Мариуполе закрыли два игорных клуба

В Мариуполе правоохранители закрыли два игровых заведения по ул.Мамина Сибиряка (Кальмиусский район) и ул.Киевская (Левобережный район), сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

В это время в помещениях находилось в общей сложности больше 10 посетителей, которые сделали ставки и надеялись на выигрыш. Девушки-администраторы уверяли, что это их первый рабочий день.

В ходе проведенных санкционированных обысков изъято 17 системных блоков и 10 игровых клавиатур. По обоим фактам ведется следствие.