День энергетика — это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря.



Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.



История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.



Позднее по Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях», День энергетика в Советском Союзе стал отмечаться в третье воскресенье декабря.



В настоящее время он вновь отмечается 22 декабря, но в ряде стран постсоветского пространства и в некоторых организациях дату празднования Дня энергетика оставили на третье воскресенье декабря.



День энергетика — это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли. Наконец, День энергетика — праздник всех, для кого понятия «тепло» и «свет» — это не просто слова, а целая эпоха.



В последние годы невероятно возрос интерес к экологически чистым источникам энергии (воздух, солнечная энергия), в связи с чем потенциал энергетической отрасли будет стремительно возрастать.



День работников дипломатической службы Украины

Ежегодно 22 декабря на Украине отмечается «День работников дипломатической службы» ( укр. «День працівників дипломатичної служби»), установленный Указом президента № 1639/2005 от 21 ноября 2005 года. В этот день в 1917 году Правительством Украинской Народной Республики был создан Генеральный секретариат международных дел.



Это профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны. Внешнеполитическая служба Украины имеет давние традиции, основанные, прежде всего, на дипломатическом опыте Киевской Руси, которая поддерживала активные отношения с Византией, Святым Престолом, Германской империей, Польшей, Венгрией, Францией, скандинавскими государствами.



Особенно разветвленными и динамическими внешние отношения стали во времена правления князя Ярослава Мудрого в самом начале 11 века. После распада древнего государства, продвижение украинской дипломатии стало особенно заметным в Казацкий период.



В 1594 году Сечь впервые за свою историю становится полноправным участником международной коалиции, заключив договор со «Священной лигой» об общей борьбе против Османской империи.



Существенно расширяются международные контакты казачества с приходом гетмана Богдана Хмельницкого. После Хмельницкого большой вклад в развитие украинской дипломатии сделали гетманы Иван Выговский, Иван Мазепа и Филипп Орлик. Следующий шанс украинской дипломатии появится только через два века...



Создание и становление Министерства иностранных дел Украины как полноценной государственной структуры связано с созданием в 1917 году Украинской Народной Республики.



После принятия Акта о независимости Украины 24 августа 1991 года перед Министерством иностранных дел встали новые задачи, связанные с признанием Украины международным содружеством, установлением дипломатических отношений, созданием эффективной сети собственных дипломатических и консульских представительств, перестройкой полноценных двусторонних отношений с зарубежными странами, приобретением членства и утверждением в ведущих международных организациях.



Анна Темная

Сегодня православные чествуют святую Анну — мать Девы Марии, поскольку именно в этот день она зачала Богородицу. Анна была младшей дочерью священника Матфана и женой святого Иоакима. Прожив 50 лет в супружестве, Анна и Иоаким никак не могли родить ребенка. Однажды мужу явился ангел с вестью о том, что его жена вскоре родит девочку. Это оказалось правдой: Анна зачала и 21 сентября (8 сентября по старому стилю) родила дочь Марию. Христиане отмечают оба праздника, связанные с появлением Богородицы на свет: и зачатие, и рождение.



С праздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы — морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния.



В это время наши предки обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней — это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную — лето ждали плохое, а если с просветом — урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно — то и под Новый год выглянет солнце.



На Анну бабы на сносях должны были поститься (в другие дни беременных от поста освобождали), избегать любых ссор и не попадаться на глаза увечным и больным людям. Также им запрещалось разжигать огонь, вязать, вышивать и приниматься за любую другую работу, чтобы не навредить будущему ребенку. Люди верили, что огонь, который женщина разожжет в этот день, оставит отметину на теле младенца; запутавшиеся нитки скрутят пуповину; а убогие передадут ему свое уродство.



Кроме того, день святой Анны считали своим праздником пчеловоды. С утра они приходили в омшаники, где стояли ульи, и читали специальный заговор на здоровье пчел и хороший сбор меда следующим летом.



Говори также, что «на Зачатие волки сходятся, а после Крещения разбегаются». Считалось, что в этот период хищники собираются в большие стаи и становятся особенно опасны.



Именины:



Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан