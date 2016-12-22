По информации пресс-центра АТО, на Мариупольском направлении продолжаются обстрелы украинских позиций, в том числе с применением тяжелого вооружения.
Так, из 122-миллиметровой артиллерии били по Новогригорьевке. Из минометов обстреливали Красногоровку и Павлополь.
Тем временем из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по Талаковке, Широкино и Марьинке. Вблизи Талаковки зафиксировано также применение вооружения БМП.
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Рубрика: Новости Мариуполя
22-12-2016, 08:06
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В секторе «М» на линии огня оказались 6 населенных пунктов
По информации пресс-центра АТО, на Мариупольском направлении продолжаются обстрелы украинских позиций, в том числе с применением тяжелого вооружения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»