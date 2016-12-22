В секторе «М» на линии огня оказались 6 населенных пунктов

По информации пресс-центра АТО, на Мариупольском направлении продолжаются обстрелы украинских позиций, в том числе с применением тяжелого вооружения.



Так, из 122-миллиметровой артиллерии били по Новогригорьевке. Из минометов обстреливали Красногоровку и Павлополь.



Тем временем из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по Талаковке, Широкино и Марьинке. Вблизи Талаковки зафиксировано также применение вооружения БМП.