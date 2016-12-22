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Рубрика: Новости Мариуполя
22-12-2016, 08:35
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В Мариуполе без воды останутся два поселка и десяток улиц

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 22 декабря, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Азовстальская, 158-170;
  • пр. Свободы, 37-43;
  • пр. Победы, 117-135;
  • ул. Луначарского;
  • ул. Калужская;
  • ул. Брянская;
  • ул. Алмазная;
  • ул. Лазурная;
  • пер. Свободы;
  • с. Виноградное;
  • с. Ляпино;
  • ул. Ш.Руставели, 1-55;
  • ул. Лучевая, 1-34;
  • ул. Кирпичная, 1-43;
  • ул. С.Ковалевской, 38-86;
  • пер. Лучевой, 14-36;
  • пер. Шевченко, 7-18;
  • пер. Клиновый, 1-48;
  • ул. Шевченко, 132-180;
  • пр. Металлургов, 84-92;
  • ул. К.Либкнехта, 65;
  • ул. Казанцева, 23-31;
  • ул. Котляревского, 2-8а;
  • пр. Металлургов, 94-102;
  • ул. Шевченко, 91,93,72,74,76;
  • ул. Красноармейская, 85/83.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»