В Мариуполе без воды останутся два поселка и десяток улиц

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 22 декабря, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Азовстальская, 158-170;
- пр. Свободы, 37-43;
- пр. Победы, 117-135;
- ул. Луначарского;
- ул. Калужская;
- ул. Брянская;
- ул. Алмазная;
- ул. Лазурная;
- пер. Свободы;
- с. Виноградное;
- с. Ляпино;
- ул. Ш.Руставели, 1-55;
- ул. Лучевая, 1-34;
- ул. Кирпичная, 1-43;
- ул. С.Ковалевской, 38-86;
- пер. Лучевой, 14-36;
- пер. Шевченко, 7-18;
- пер. Клиновый, 1-48;
- ул. Шевченко, 132-180;
- пр. Металлургов, 84-92;
- ул. К.Либкнехта, 65;
- ул. Казанцева, 23-31;
- ул. Котляревского, 2-8а;
- пр. Металлургов, 94-102;
- ул. Шевченко, 91,93,72,74,76;
- ул. Красноармейская, 85/83.