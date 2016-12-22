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Рубрика: Новости Мариуполя
22-12-2016, 09:20
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Из госбюджета Мариуполь получит деньги на решение жилищных проблем переселенцев и военных

В бюджете Украины на 2017 год заложили 3 млрд 200 млн грн на поддержку программы помощи переселенцам в городах. Об этом стало известно во время рабочей встречи народного депутата Украины Олега Ляшко и городского головы Мариуполя Вадима Бойченко в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, из этой суммы - 200 млн грн планируют направить в Мариуполь. «Деньги будут инвестированы в приобретение, строительство домов, социальных общежитий в городе, что поможет обеспечить жильем тысячи людей», - сказал Вадим Бойченко.

Также стало известно, что порядка 500 млн грн в государственном бюджете заложили на развитие социальных объектов Донецкой и Луганской областей, около 10% этой суммы планируют распределить на Мариуполь.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос расселения военных. Наметился прогресс в решении их жилищной проблемы. На приобретение жилья для военных планируют потратить более 100 млн грн в 2017 году.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»