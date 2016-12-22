Попыток атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги уже не было - АТЦ

Интенсивные обстрелы на Светлодарской дуге продолжались четверо суток. Уже этой ночью обстановка была более спокойной. Атаковать позиции ВСУ или вернуть те, которые потеряли, противники уже не пытались. Об этом рассказал пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин.



"На следующий день после первого боя они снова пытались атаковать несколькими группами, и тогда практически потеряли одну из групп. После этого больше не было попыток атаковать", - отметил он.



К договоренности о прекращении огня с 24 декабря, по словам Матюхина, бойцы на передовой относятся скептически.