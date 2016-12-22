На выходных в центре Мариуполя перекроют движение транспорта

В субботу, 24 декабря, в связи с проведением новогодних праздников, с 14:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по пр. Мира от Театральной площади до пр. Металлургов, сообщает пресс-служба горсовета.



Движение троллейбусных маршрутов будет организовано следующим образом:



1. Маршруты № 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13 своими направлениями.



2. Маршруты № 5, 11, 15 объездными направлениями по ул. Университетская и ул. Соборная.



Движение маршрутных автобусов:



1. Маршруты № 110, 112, 117, 150, 153 в направлении: пр. Мира – пр. Металлургов – ул. Университетская – пр. Мира – далее по маршруту.



В обратном направлении: пр. Мира – ул. Соборная – пр. Металлургов – пр. Мира – далее по маршруту.



2. Маршрут № 157 в прямом направлении по маршруту.



В обратном направлении: пр. Мира – ул. Соборная – пр. Металлургов – далее по маршруту.



3. Маршруты № 104, 105, 108, 123, 136 своими направлениями.