Переданные ВСУ американские беспилотники оказались непригодными в зоне АТО

72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B, которые были переданы ВСУ этим летом, оказались неэффективными. Об этом заявил советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин.



Беспилотники так разочаровали, что Хазин заявил, что если бы это зависело от него, он бы их вернул. "С самого начала это было неправильное решение использовать эти беспилотники", - цитирует его слова Reuters.



В командовании ВВС признали, что эти беспилотники имеют фундаментальный недостаток: их могут перехватывать и глушить. "Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы", - сказал Хазин.



Кроме того, по словам Хазина, есть еще ряд недостатков. БПЛА уязвимы и позволяют противнику вычислить украинские военные позиции, у них короткий срок работы от батареи и они не могут выполнять свою основную задачу - разведку артиллерийских позиций противника.