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Рубрика: Новости Мариуполя
22-12-2016, 10:56
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Завтра в Мариуполе состоится сессия горсовета: на повестке - городской бюджет на 2017 год

Завтра, 23 декабря, состоится XIV сессия городского совета VII созыва. Как сообщили в пресс-службе горсовета, основной вопрос, который рассмотрит депутатский корпус, – «О городском бюджете г. Мариуполя на 2017 год».

Пленарное заседание пройдет в 10:00 в концертном зале ДК «Молодежный» (ул. Харлампиевская 17/25).

Трансляцию заседания можно будет увидеть в режиме онлайн и по телевидению, и в Интернете.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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