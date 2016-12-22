Завтра в Мариуполе состоится сессия горсовета: на повестке - городской бюджет на 2017 год

Завтра, 23 декабря, состоится XIV сессия городского совета VII созыва. Как сообщили в пресс-службе горсовета, основной вопрос, который рассмотрит депутатский корпус, – «О городском бюджете г. Мариуполя на 2017 год».



Пленарное заседание пройдет в 10:00 в концертном зале ДК «Молодежный» (ул. Харлампиевская 17/25).



Трансляцию заседания можно будет увидеть в режиме онлайн и по телевидению, и в Интернете.