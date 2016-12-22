В Мариуполе рацион школьного и дошкольного питания разнообразят молочной продукцией

В мариупольской ОШ №15 прошла конференция, на которой обсудили здоровое питание детей дошкольного и школьного возраста и актуальные проблемы закупки продуктов для школ и детсадов через систему " ProZorro". В ней приняли участие представители городской власти, управления здравоохранения и образования города, санитарной службы и ветеринарной медицины, педагоги школ и детских дошкольных учреждений, руководители и технологи мариупольского молокозавода, мясокомбината и завода питьевой воды.



Заместитель городского головы Ксения Сухова подчеркнула, что городская власть держит под контролем качество рациона в столовых школ и детских садов: "Когда предприниматели, участвуя в тендерах " ProZorro", понижают цену, заведомо понимая, что они не смогут обеспечить качественное питание на заявленную сумму, то такие вещи будут пресекаться". Она заверила, что все условия соотношения цена-качество будут прописаны в тендерном техзадании.

Из 20 пищевых и перерабатывающих предприятий среднего бизнеса, в городе «на плаву» осталось только одно предприятие, руководитель которого Юрий Тернавский готов взять на себя обеспечение качественной молочной продукцией в рационе питания детей.



Начальник управления ветеринарной медицины в г. Мариуполе Эдуард Квашук рассказал, что мариупольская ветлаборатория постоянно контролирует сырье и продукцию, которую вырабатывают мариупольский молокозавод и мясокомбинат: "Мы отбираем пробы на антибиотики, микробиологическую группу и на химико-токсикологические исследования. По этим показателям отклонений не выявлено".



Начальник управления образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская пообещала провести конкурс среди дошкольных и школьных учебных заведений: "Дійсно, молочна продукція в дитячому раціоні повинна бути, будь-якої компанії чи фірми. А ми будемо намагатись, щоб наші діти розуміли, що здорове харчування може бути не тільки правильним, а й смачним".

Участники конференции пришли к общему мнению, что необходимо расширить ежедневный рацион школьного и дошкольного питания молочной продукцией.