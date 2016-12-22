В новогодние праздники на Донетчине отменят ряд пригородных поездов

Региональный филиал «Донецкая железная дорога» внесла изменения в график движения пригородных поездов на период новогодних и рождественских праздников. Об этом говорится в сообщении Донбасс SOS.
В частности, 31 декабря 2016 года и 6 января 2017 года отменены следующие пригородные поезда:
- № 6227 сообщением Красный Лиман – Бахмут;
- № 6250 сообщением Краматорск – Близнюки.
1 и 7 января 2017 года отменяются следующие пригородные поезда:
- № 6228 сообщением Курдюмовка – Бахмут – Красный Лиман;
- № 6221 сообщением Красный Лиман – Курдюмовка;
- № 6222 сообщением Курдюмовка – Бахмут – Красный Лиман;
- № 6011 сообщением Красный Лиман – Фенольная;
- № 6012 сообщением Фенольная – Красный Лиман;
- № 6234 сообщением Константиновка – Красный Лиман;
- № 6218 сообщением Красный Лиман – Изюм;
- № 6001 сообщением Славянск – Фенольная.
Изменения произошли в маршруте следующих пригородных поездов:
- № 6007 сообщением Гавриловка – Фенольная, до станции ст. Константиновка и не доезжать до ст. Фенольная.
- № 6002 Фенольная – Славянск – Изюм. На участке Фенольная – Константиновка движения нет, отправление со ст. Константиновка согласно действующему расписанию движения.
- № 6219 Изюм – Славянск. На участке Изюм – Красный Лиман движения нет, отправление со ст. Красный Лиман согласно действующему расписанию движения.
- № 6231 Изюм – Краматорск. На участке Изюм – Славянск движения нет, отправление со ст. Славянск согласно действующему расписанию движения.
- № 6251 Близнюки – Краматорск. На участке Близнюки – Славянск движения нет, отправление со ст. Славянск согласно действующему расписанию движения.