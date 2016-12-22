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Рубрика: Новости Донбасса
22-12-2016, 11:54
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В новогодние праздники на Донетчине отменят ряд пригородных поездов

Региональный филиал «Донецкая железная дорога» внесла изменения в график движения пригородных поездов на период новогодних и рождественских праздников. Об этом говорится в сообщении Донбасс SOS.

В частности, 31 декабря 2016 года и 6 января 2017 года отменены следующие пригородные поезда:

  • № 6227 сообщением Красный Лиман – Бахмут;
  • № 6250 сообщением Краматорск – Близнюки.

1 и 7 января 2017 года отменяются следующие пригородные поезда:

  • № 6228 сообщением Курдюмовка – Бахмут – Красный Лиман;
  • № 6221 сообщением Красный Лиман – Курдюмовка;
  • № 6222 сообщением Курдюмовка – Бахмут – Красный Лиман;
  • № 6011 сообщением Красный Лиман – Фенольная;
  • № 6012 сообщением Фенольная – Красный Лиман;
  • № 6234 сообщением Константиновка – Красный Лиман;
  • № 6218 сообщением Красный Лиман – Изюм;
  • № 6001 сообщением Славянск – Фенольная.

Изменения произошли в маршруте следующих пригородных поездов:

  • № 6007 сообщением Гавриловка – Фенольная, до станции ст. Константиновка и не доезжать до ст. Фенольная.
  • № 6002 Фенольная – Славянск – Изюм. На участке Фенольная – Константиновка движения нет, отправление со ст. Константиновка согласно действующему расписанию движения.
  • № 6219 Изюм – Славянск. На участке Изюм – Красный Лиман движения нет, отправление со ст. Красный Лиман согласно действующему расписанию движения.
  • № 6231 Изюм – Краматорск. На участке Изюм – Славянск движения нет, отправление со ст. Славянск согласно действующему расписанию движения.
  • № 6251 Близнюки – Краматорск. На участке Близнюки – Славянск движения нет, отправление со ст. Славянск согласно действующему расписанию движения.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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