ДНР: вблизи Дебальцево возобновились обстрелы

Сегодня у линии соприкосновения и района вблизи Дебальцево снова возобновились обстрелы. Здесь было выпущено почти 380 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм, пишет ДАН со ссылкой на силовые ведомства ДНР.



При этом, как сообщил и.о. руководителя администрации города Александр Рейнгольд, обстановка в Дебальцево остается спокойной, все социальные сферы работают в штатном режиме.