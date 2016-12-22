Сегодня у линии соприкосновения и района вблизи Дебальцево снова возобновились обстрелы. Здесь было выпущено почти 380 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм, пишет ДАН со ссылкой на силовые ведомства ДНР.
При этом, как сообщил и.о. руководителя администрации города Александр Рейнгольд, обстановка в Дебальцево остается спокойной, все социальные сферы работают в штатном режиме.
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Рубрика: Новости Донбасса
22-12-2016, 13:16
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ДНР: вблизи Дебальцево возобновились обстрелы
Сегодня у линии соприкосновения и района вблизи Дебальцево снова возобновились обстрелы. Здесь было выпущено почти 380 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм, пишет ДАН со ссылкой на силовые ведомства ДНР.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»