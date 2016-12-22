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Рубрика: Новости Украины и мира
22-12-2016, 13:41
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Украина снова рассматривает варианты введения виз с Россией

Министерство иностранных дел работает над форматом визового режима между Россией и Украиной. Об этом глава МИД Павел Климкин заявил в эфире Сніданка з 1+1.

По его словам, Украина должна двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из РФ. При этом Климкин рассказал о сложностях в введении виз, и возможных провокациях в результате принятия такого решения.

"Давайте честно себе скажем: у нас война с Россией, причем и классическая, и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением относительно того, как мы это будем делать и в отношении временных рамок", - отметил Климкин.
 
Глава МИД также подчеркнул, что "визовый режим - это отношения между цивилизованными странами".

Ранее о введении визового режима с Россией говорил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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