Савченко лишили права представлять Украину в ПАСЕ

Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.



"Пункт 2 постановления Верховной Рады Украины "Об Обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентских ассамблей относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 года № 45-VIII исключить", – говорится в проекте постановления.



Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его принятия.