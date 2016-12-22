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Рубрика: Новости Украины и мира
22-12-2016, 13:55
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Савченко лишили права представлять Украину в ПАСЕ

Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

"Пункт 2 постановления Верховной Рады Украины "Об Обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентских ассамблей относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 года № 45-VIII исключить", – говорится в проекте постановления.

Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его принятия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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