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Рубрика: Новости Донбасса
22-12-2016, 14:17
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Во время боевых действий на Светлодарской дуге ранены 11 украинских военных

За минувшие сутки в результате боевых действий ВСУ снова понесли серьезные потери на Донбассе. Но, к счастью, погибших в рядах украинских войск нет.

При этом 11 военнослужащих получили ранения. "Эти санитарные потери ВСУ понесли на Светлодарской дуге в результате минометных и артиллерийских обстрелов", - сказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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ВСУ понесли серьезные потери за минувшие сутки


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