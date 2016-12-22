Во время боевых действий на Светлодарской дуге ранены 11 украинских военных

За минувшие сутки в результате боевых действий ВСУ снова понесли серьезные потери на Донбассе. Но, к счастью, погибших в рядах украинских войск нет.



При этом 11 военнослужащих получили ранения. "Эти санитарные потери ВСУ понесли на Светлодарской дуге в результате минометных и артиллерийских обстрелов", - сказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.