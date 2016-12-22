За минувшие сутки в результате боевых действий ВСУ снова понесли серьезные потери на Донбассе. Но, к счастью, погибших в рядах украинских войск нет.
При этом 11 военнослужащих получили ранения. "Эти санитарные потери ВСУ понесли на Светлодарской дуге в результате минометных и артиллерийских обстрелов", - сказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
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- Во время боевых действий на Светлодарской дуге ранены 11 украинских военных
Рубрика: Новости Донбасса
22-12-2016, 14:17
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Во время боевых действий на Светлодарской дуге ранены 11 украинских военных
За минувшие сутки в результате боевых действий ВСУ снова понесли серьезные потери на Донбассе. Но, к счастью, погибших в рядах украинских войск нет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»