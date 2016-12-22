В Мариуполе в тестовом режиме заработал обновленный колл-центр «102»: вызовы поступают каждые 10-20 минут

В Мариуполе за несколько дней до открытия Единого аналитического сервисного центра (UASC) в тестовом режиме заработал обновленный колл-центр 102. Звонки будут приниматься со всей области. Но сейчас это только 4 города - Мариуполь, Краматорск, Славянск, Торецк. Об этом рассказала начальник отдела службы 102 Управления информационного обеспечения Ольга Фагаулина.



"В Едином аналитическом центре сосредоточены мощности, которые позволят постепенно подключить к спецлинии все населенные пункты Донецкой области. В этом случае колл-центр 102 будет обслуживать около 2 млн. граждан. В настоящее время Донецкая область - четвертый регион в Украине, где внедряется централизованная система оперативного реагирования, которая будет охватывать всю область", - отметила она.

С начала запуска колл-центр уже успел помочь многим людям, оказавшимся в беде. При этом полиция выезжает на каждый вызов от детей. По словам Ольги Фагаулиной, за 7 месяцев было принято 113,6 тысяч звонков, это ежедневно около 400 вызовов.



"Из них почти 89 тысяч - сообщения о правонарушении, группа полиции выезжала на каждый вызов о помощи. 25 тысяч раз люди в полицию обращались с целью получения справочной информации. Жители просили вызвать скорую, интересовались местом расположения объектов бытового обслуживания и т.д. Это свидетельствует о том, что полиция действительно является сервисной службой", - отметила она.