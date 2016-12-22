Вооруженные силы Украины готовы придерживаться режима прекращения огня с 24 декабря, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"ВСУ и силы АТО неоднократно демонстрировали готовность к выполнению минских договоренностей. И в дальнейшем ВСУ готовы выполнять мирный план президента. Вместе с тем мы оставляем за собой право в случае провокационных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, которые несут угрозу военнослужащим ВСУ, открывать огонь", - сказал Мотузяник.
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Рубрика: Новости Донбасса
22-12-2016, 15:09
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ВСУ готовы придерживаться «режима тишины» с 24 декабря
Вооруженные силы Украины готовы придерживаться режима прекращения огня с 24 декабря, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»