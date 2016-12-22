ВСУ готовы придерживаться «режима тишины» с 24 декабря

Вооруженные силы Украины готовы придерживаться режима прекращения огня с 24 декабря, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"ВСУ и силы АТО неоднократно демонстрировали готовность к выполнению минских договоренностей. И в дальнейшем ВСУ готовы выполнять мирный план президента. Вместе с тем мы оставляем за собой право в случае провокационных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, которые несут угрозу военнослужащим ВСУ, открывать огонь", - сказал Мотузяник.