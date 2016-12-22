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Рубрика: Новости Мариуполя
22-12-2016, 15:24
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Мариупольцам предлагают стать на время волшебниками

23 декабря в ДК «Молодежный» перед пленарным заседанием XIV сессии городского совета пройдет общегородская акция «Елочка желаний». Цель мероприятия - собрать подарки к Новому году для детей льготных категорий, сообщили в пресс-службе горсовета.

Каждый желающий может подарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается. На Елочке висят импровизированные детские ладошки. Все что нужно, это взять ладошку и исполнить просьбу ребенка.

Кроме дворца культуры «Молодежный», акция проводится с 9 по 25 декабря в торговых залах супермаркетов. С покупателями работают волонтеры, объясняют суть мероприятия и собирают приобретенные жителями подарки, которые будут вручены ребятишкам на новогодних утренниках.

"Давайте все вместе станем на время волшебниками и осуществим простые, но такие желанные мечты детей", - отметили в пресс-службе горсовета.

К слову, подобные мероприятия в городе успешно проводятся уже с 2011 года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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