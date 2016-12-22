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Рубрика: Новости Донбасса
22-12-2016, 15:35
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В Донбассе перевернулся автобус с пассажирами, пострадали пять человек

На Луганщине на 236 км автодороги Р-07 "Чугуев - Меловое" в Беловодском районе перевернулся автобус, пять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса Volkswagen, двигаясь из пгт Беловодск в направлении города Старобельск, превысил скорость, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, перевернулся. По информации полиции Луганской области, у автобуса была неисправная задняя правая рессора.

В результате ДТП трое мужчин и две женщины получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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