Украинская сторона передала ДНР трех пленных

Украинская сторона передала ДНР трех военнопленных. Процедура передачи состоялась еще 18 декабря. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.



«Не так давно нам в буферную зону привезли троих ранее удерживаемых украинской стороной. В легкой одежде и без документов. Но тем не менее привезли. И ребята сейчас на свободе», — цитирует ее слова ДАН.



При этом Морозова заявила, что Киев затягивает передачу еще 15 пленных сторонников ДНР, ссылаясь на технические причины.