Украинская сторона передала ДНР трех военнопленных. Процедура передачи состоялась еще 18 декабря. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
«Не так давно нам в буферную зону привезли троих ранее удерживаемых украинской стороной. В легкой одежде и без документов. Но тем не менее привезли. И ребята сейчас на свободе», — цитирует ее слова ДАН.
При этом Морозова заявила, что Киев затягивает передачу еще 15 пленных сторонников ДНР, ссылаясь на технические причины.
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Рубрика: Новости Донбасса
22-12-2016, 16:00
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Украинская сторона передала ДНР трех пленных
Украинская сторона передала ДНР трех военнопленных. Процедура передачи состоялась еще 18 декабря. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»