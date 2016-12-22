Защитить права переселенцев, проживающих в Мариуполе, помогут представители ООН

Первый заместитель городского головы Александр Голтвенко встретился с представителем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноель Калхун. Они обсудили вопрос строительства в городе социального жилья для переселенцев и мариупольцев, а также проблему «подвешенного» состояния жителей поселка Широкино, сообщили в пресс-службе горсовета.

Сотрудничество с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев началось после проведения в Мариуполе форума «Город солидарности». На нем было сказано, что в городе зарегистрировано более 100 тысяч переселенцев, из них постоянно проживает около 30 тысяч, а остро нуждаются в жилье порядка 3 тысяч переселенцев.



После форума Мариуполем заинтересовались международные партнеры, готовые вложить гранты в решение острых проблем города. «На сегодняшний день, проанализировав ситуацию с переселенцами, можно с уверенностью констатировать, что многие первостепенные вопросы уже решены. Львиная доля оставшихся проблем касается жилья», – отметил Александр Голтвенко.



Первый заместитель городского головы подчеркнул, что Мариуполь работает над решением проблемы социального жилья, в котором остро нуждаются переселенцы, приезжие квалифицированные кадры и жители нашего города. В качестве примера он привел реконструкцию здания под социальное общежитие, расположенного по улице Гугеля.

Во время встречи Александр Голтвенко коснулся проблемы жителей поселка Широкино. По его словам, законодательная база Украины до конца еще не урегулировала понятие «переселенец», его статуса и прав. В правовом поле не разработан действующий механизм помощи людям, чье жилье разрушено в ходе боевых действий.



В завершение Ноель Калхун пообещала, что управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине посодействует в решении услышанных проблем. Городская власть надеется на дальнейшее сотрудничество.