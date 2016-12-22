Минобороны: сегодня возле Светлодарской дуги произошли попытки выбить подразделения ВСУ с рубежей

Сегодня противники дважды пытались штурмовать позиции сил АТО у Светлодарска на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны.



«С 9:00 по 9:45 террористические группировки численностью до одного взвода осуществили попытку выбить подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых позиций. Получив отпор, противник повторно осуществил попытку штурма», — говорится в сообщении.



По данным Минобороны, все атаки были отбиты, силы АТО потерь не понесли. Противник был вынужден отступить, его потери уточняются.