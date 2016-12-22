ДонОГА утвердила областной бюджет на 2017 год: расходная часть предполагает значительный рост социальных стандартов

Сегодня на коллегии Донецкой обгосадминистрации был утвержден областной бюджет на 2017 год.



Как рассказал директор Департамента финансов облгосадминистрации Михаил Скарга, доходы областного бюджета предлагается утвердить в сумме 8,3 млрд. грн. в том числе общего фонда бюджета - в сумме почти 8 млрд. грн., которые формируются за счет собственных и закрепленных доходов бюджета в сумме 1,6 млрд. грн. и субвенций из государственного бюджета в сумме 6,4 млрд. грн. Доходы специального фонда бюджета определены в сумме 350 млн. грн., в том числе поступления в экологический фонд - 257 млн. грн. и собственные поступления бюджетных учреждений - 93 млн. грн.



«Кроме этого, мы получим еще около 1 млрд гривен поступлений из центрального бюджета. Это средства, которые должны идти на неподконтрольную часть Донецкой области. Теперь они будут поступать в областной бюджет и мы будем использовать их для развития инфраструктуры», - отметил председатель ОГА Павел Жебривский.



Расходная часть местных бюджетов области учитывает значительный рост социальных стандартов. Без учета субвенций из госбюджета на выполнение программ социальной защиты населения, которые передаются в полном объеме бюджетам городов и районов, расходная часть областного бюджета составит 3053,5 млн. грн.



Расходы областного бюджета остаются социально направленными, в том числе на здравоохранение приходится 42% или почти 1,3 млрд. грн., на образование, с учетом содержания за счет средств областного бюджета учреждений профессионально-технического образования, расположенных как на территории районов, так и городов областного значения области - 33% или 1022 млн. грн., содержание учреждений социальной защиты и социального обеспечения - 11% или 322 млн. грн.



Всего расходы областного бюджета на 2017 год определены в сумме, соответствующей доходам областного бюджета, а именно 8328,9 млн. грн., в том числе расходы общего фонда бюджета - 7629,0 млн. грн., специального фонда - 699,9 млн. грн.



В составе указанных средств за счет средств субвенции из государственного бюджета на реализацию государственных программ социальной защиты населения предусмотрено 4,6 млрд. грн.