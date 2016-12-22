Мариуполю угрожает техногенная катастрофа

Над Мариуполем нависла угроза радиационной опасности. Причина в радоновой лаборатории, которая расположена в санатории «Металлург». Об этом рассказал бывший главный врач санатория Александр Азархов.

По его словам, с началом боевых действий санаторий прекратил свою деятельность, все медработники уволились. В данный момент лаборатория законсервирована. Но с наступлением холодов есть угроза радиоактивного заражения. Ведь здесь необходимо постоянно поддерживать определенный температурный режим, а сейчас за лабораторией смотреть некому.



Если вовремя не принять меры, то в Мариуполе может произойти мини-Чернобыль.



Чтобы избежать непоправимого, радиоактивные отходы необходимо утилизировать. Сделать это может только одна организация, которая расположена в Днепре. Утилизация обойдется в несколько сотен тысяч гривен.

Городская власть приняла решение связаться с собственником, который и должен по закону заниматься процессом утилизации. Срок назначили – в течение месяца. Как отметил заместитель городского головы Ярослав Хотнянский, если за это время собственник не устранит возможные риски, к делу привлекут правоохранителей.