Мариупольская полиция пополнилась 14 молодыми курсантами

14 курсантов Днепропетровского ведомственного вуза будут 4 недели стажироваться в полиции Мариуполя. Все они выходцы из Донетчины, сообщили в пресс-службе горуправления полиции.

5 курсантов остаются в Центральном отделе полиции, другие распределены в территориальные отделения: в Приморский и Кальмиусский отделения направлено 3 будущих правоохранителей, Левобережное - 2. Они будут проходить стажировку в отделе превентивной деятельности. А один курсант направлен на ознакомление с работой следственного отдела Мангушского отделения полиции

Все они с первого дня уже приступили к выполнению поставленных задач. Так, 20 декабря двое курсанток, которые получают опыт в подразделении ювенальной превенции, принимали участие в организации и проведении детского праздника в мариупольской школе-интернате №2 (Кальмиусский район города), а на следующий день проверяли условия содержания детей в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (Приморский район).

После 4 недель стажировки они вернутся в ВУЗ, где продолжат обучение, а в марте 2017 года уже пополнят ряды полицейских Донетчины на постоянной основе.