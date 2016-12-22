На железнодорожном вокзале Мариуполя у гостя из Западной Украины изъяли кастет

В связи с приближающимися новогодними праздниками, чтобы в качестве "сувениров" под елку некоторые из горожан не привезли опасные предметы, на мариупольском железнодорожном вокзале правоохранители усилили меры безопасности.



Как сообщили в полиции, тщательному досмотру подвергаются все пассажиры, а также их багаж. В состав патрулей входят два полицейских и кинолог с четвероногим напарником. Кроме того, территорию вокзалов патрулируют сотрудники военной службы правопорядка и бойцы Нацгвардии.



Так, сегодня в ходе осмотра вещей 21-летнего гостя из Западной Украины был обнаружен и изъят кастет. Мужчина хранил металлический предмет в целях самозащиты. Кроме того, он пояснил, что это памятный подарок.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.263 «Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.