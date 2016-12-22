Разведчик ВСУ из Мариуполя, который взял в плен 8 боевиков, получил награду

Сегодня глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин вручил награду бойцу 54-го отдельного разведывательного батальона Руслану Пустовойту. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Военнослужащий прошел Иловайск, Саур-Могилу и Дебальцево. В прошлом месяце мариупольский разведчик попал в засаду под Широкино и получил тяжелое ранение. Недавно вернулся в батальон и несет службу на первой линии обороны.

"Они стоят на передовой, закрывают своими спинами целые города. Благодаря им мы можем выполнять свою работу. Наш друг, боевой товарищ, Руслан Пустовойт взял в плен 8 боевиков. Очень приятно, что такие люди есть", - отметил Вячеслав Аброськин.



"Полиция сохраняет правопорядок здесь, в городах, а мы несем службу на нулевых точках, чтобы враг не зашел и не нарушил этот порядок. Мы делаем одно дело. Пока я буду в состоянии бороться, пока будет биться сердце, я буду продолжать защищать страну", - говорит боец.



Дома Руслана ждут двое детей, младшей дочери всего 4 года.