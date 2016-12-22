Функционирование ПриватБанка с новым собственником

По информации Сегодня.ua., во время представления нового главы ПриватБанка Александра Шлапака, в котором участвовали украинский министр финансов Александр Данилюк и заместитель главы НБУ Яков Смолий, был озвучен план правительственных действий, связанный с функционированием масштабнейшего банка страны.



Так, по словам Якова Смолия, Национальный банк Украины (НБУ) намеревается тесно сотрудничать с новым руководством ПриватБанка: „Нацбанк поддерживал ликвидностью. Мы рассчитывали, что возможны отток средств и паника. Но сегодня мы отмечаем, что банк стабилизировал работу и работает в обычном режиме. Подкреплялась наличка, была дана ликвидность со стороны Национального банка. Фонд в максимально сжатые сроки выполнил свою процедуру. Поэтому сегодня банк работает в обычном режиме, сняты все ограничения. Мы со стороны Нацбанка продолжим сотрудничество“.



Со стороны главы Министерства финансов Украины Александра Данилюка, прозвучали слова о грядущей докапитализации национализированного финансового учреждения. Министр произнёс: „Мы докапитализируем сейчас ПриватБанк в размере 116 млрд. грн. То, что будет докапитализировано со стороны государства, – это финансовые вливания в стабильность ПриватБанка“.



Кроме того, Данилюк решил лично стать клиентом ПриватБанка, для чего переведёт свой зарплатный проект в данное финучреждение. Министр финансов считает новую команду менеджмента банка профессионалами, которые будут содействовать развитию финансового флагмана.

„Мы как Минфин будем собственником и клиентом банка. Мы будем требовать от ПриватБанка качественных услуг для нас как непосредственно клиентов“, - подчеркнул глава Минфина.



К тому же, как отметил Александр Данилюк, будет построена корпоративная модель управления банком в качестве примера для остальных банков и государственных компаний, „чтобы было минимальное политическое влияние на развитие банка“.



Стоит заметить, что на национализацию ПриватБанка понадобилось 72 часа. Перешёл в государственную собственность на 100% ПриватБанк 21 декабря 2016 года.



Причём, по мнению главы НБУ Валерии Гонтаревой, после стабилизации работы финучреждения, государство намерено возвратить банк в частный сектор, на что понадобится примерно три года.