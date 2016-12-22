АТЦ: сегодня почти все обстрелы велись на Донецком направлении, на Луганском - применили противотанковые ракетные комплексы

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 22 декабря, почти весь огонь был сосредоточен на Донецком направлении. Из 122-мм артиллерии обстреливались позиции в районе Луганского. Из 120-мм минометов - Луганское. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов били по Авдеевке, Новгородскому, Верхнеторецкому и опять же Луганскому. Кроме того, в течение дня дважды обстреляли н.п. Мироновка из крупнокалиберной 152-мм артиллерии.



На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов велся огонь по Крымскому.



На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов обстреливали Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.



Всего в зоне АТО зафиксировано 15 обстрелов.