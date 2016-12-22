Долг по зарплате перед шахтерами Донбасса обещают погасить до конца года

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины обещают до Нового года погасить все долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий.



По словам главы министерства Игоря Насалика, полностью выполнить все обязательства перед шахтерами позволил закон №4744. "Теперь можно с уверенностью сказать, что до 1 января 2017 года будут погашены все государственные обязательства перед шахтерами", - отметил он, пишет Интерфакс.



Законопроект №4744 был принят Верховной Радой в четверг, 22 декабря. За соответствующее решение проголосовали 253 депутата. Принятый закон предусматривает дополнительное выделение 450 млн грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям.