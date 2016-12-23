vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2108 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 08:04
Просмотров: 2043
Комментариев: 0

Под Мариуполем из тяжелых минометов обстреляли Водяное

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении немного уменьшилось количество обстрелов.

На линии огня оказались позиции военных у трех населенных пунктов: Красногоровка, Старогнатовка и Водяное. Здесь стреляли из 120-ти и 82-миллиметровых минометов.

На других участках фронта сектора "М" было относительно спокойно.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Защитить права переселенцев, проживающих в Мариуполе, помогут представители ООН

Александр Голтвенко встретился с представителем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноель Калхун


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»