По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении немного уменьшилось количество обстрелов.
На линии огня оказались позиции военных у трех населенных пунктов: Красногоровка, Старогнатовка и Водяное. Здесь стреляли из 120-ти и 82-миллиметровых минометов.
На других участках фронта сектора "М" было относительно спокойно.
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Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 08:04
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Под Мариуполем из тяжелых минометов обстреляли Водяное
По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении немного уменьшилось количество обстрелов.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»