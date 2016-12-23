Под Мариуполем из тяжелых минометов обстреляли Водяное

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении немного уменьшилось количество обстрелов.



На линии огня оказались позиции военных у трех населенных пунктов: Красногоровка, Старогнатовка и Водяное. Здесь стреляли из 120-ти и 82-миллиметровых минометов.



На других участках фронта сектора "М" было относительно спокойно.