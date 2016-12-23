Погибли трое украинских бойцов, попавших в плен вблизи Дебальцево - волонтер

На Светлодарской дуге вблизи Дебальцево погибли еще трое украинских военнослужащих. Об этом сообщил волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.



"Двое были на поле, их забрали то ли местные боевики, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим, как подтверждение того, что они у противника... Потом их перевезли в Дебальцево, издевались и мучили. В итоге убили. Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам, как подтверждение того, что они "200-е", – написал Кабакаев.



Он отметил, что еще один украинский военный считался пропавшим без вести.



"Мы подали запрос – и оказалось, что по данным боевиков, он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад третий оказался у нас. Несколько выстрелов в голову", – сказал Кабакаев.