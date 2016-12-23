Генштаб: с начала суток позиции ВСУ на Светлодарской дуге подверглись обстрелам, есть потери

Обстановка на Светдодарской дуге остается сложной и неспокойной. Вчера здесь снова пытались выбить украинских военных с занимаемых позиций. Атаки были отбиты.



А сегодня, с начала суток, укрепления ВСУ попали под огонь. Всего зафиксировано 6 обстрелов. Об этом рассказал заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин.



Он отметил, что сейчас проверяется информация о новом возможном штурме противниками украинских позиций на этом направлении.



Волошин также сообщил, что среди бойцов ВСУ есть погибшие, но уточнения будут позже. "К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем министерства обороны по вопросам АТО несколько позже", - сказал он в эфире "112 Украина".