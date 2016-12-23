На Дебальцевском направлении продолжаются боевые действия. Из-за частых обстрелов страдают близлежащие населенные пункты.
В частности, поселок Молочный, который находится в километре от линии фронта, уже несколько дней остается без света. Местные власти приняли решение эвакуировать жителей. Об этом сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько, пишет donpress.com.
«Четвёртый день обстрелов и боев. Четвёртые сутки не можем восстановить электроснабжение. Сорок человек эвакуировали», - отметил он.
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- Из прифронтового поселка вблизи Горловки эвакуированы жители
Рубрика: Новости Донбасса
23-12-2016, 09:23
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Из прифронтового поселка вблизи Горловки эвакуированы жители
На Дебальцевском направлении продолжаются боевые действия. Из-за частых обстрелов страдают близлежащие населенные пункты.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»