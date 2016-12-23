Из прифронтового поселка вблизи Горловки эвакуированы жители

На Дебальцевском направлении продолжаются боевые действия. Из-за частых обстрелов страдают близлежащие населенные пункты.



В частности, поселок Молочный, который находится в километре от линии фронта, уже несколько дней остается без света. Местные власти приняли решение эвакуировать жителей. Об этом сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько, пишет donpress.com.



«Четвёртый день обстрелов и боев. Четвёртые сутки не можем восстановить электроснабжение. Сорок человек эвакуировали», - отметил он.