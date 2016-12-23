Один из рынков Мариуполя намерены возвратить к жизни

В Мариуполе продолжается работа над повышением эффективности работы рынков. Очередное обследование прошло на торговых рядах «Украина ООО «Ажур»», сообщили в пресс-службе горсовета.

В состав рабочей группы вошли представители департамента экономики и структурных реформ горсовета, инспекции по благоустройству Мариуполя, управления земельных отношений, районной администрации, Госпотребслужбы Украины в Мариуполе, общественности и малого бизнеса.

Не так давно на торговых рядах «Украина» велась бурная торговля с каждого прилавка. Покупателей было достаточно много, со временем ситуация изменилась. Сократилось число и продавцов, и покупателей.



Пищевая продукция, представленная на прилавках, проходит тщательную проверку, поэтому покупатели могут не бояться инфекции.

Если за качеством продукции здесь следят пристально, то все остальные моменты оставляют желать лучшего. Это освещение рядов, ремонт асфальтного покрытия территории, налаживание системы оповещения, установка указателей и многое другое.



"Для того, чтобы привлечь на рынок и продавцов, и покупателей, сделать предстоит еще очень много. Одной из главных целей является перевести на пустующие торговые ряды «Украина» стихийных торговцев с улицы. Это и реализованные мероприятия по благоустройству смогут вернуть торговые ряды к жизни", - считают в мэрии.