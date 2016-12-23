Вчера, 22 декабря, на территории Мариуполя был обнаружен взрывоопасный боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Найденную 82-миллиметровую минометную мину изъяли и обезвредили специалисты ГСЧС.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- На территории Мариуполя обнаружили неразорвавшийся снаряд
Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 09:59
Просмотров: 1696
Комментариев: 0
На территории Мариуполя обнаружили неразорвавшийся снаряд
Вчера, 22 декабря, на территории Мариуполя был обнаружен взрывоопасный боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Под Мариуполем нашли артснаряд и минометную мину
На территории Волновахского района
На железнодорожном вокзале Мариуполя у гостя из Западной Украины изъяли кастет
Мужчина хранил металлический предмет в целях самозащиты
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»