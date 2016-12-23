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Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 09:59
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На территории Мариуполя обнаружили неразорвавшийся снаряд

Вчера, 22 декабря, на территории Мариуполя был обнаружен взрывоопасный боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Найденную 82-миллиметровую минометную мину изъяли и обезвредили специалисты ГСЧС.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»