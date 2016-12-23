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Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 10:15
Просмотров: 1601
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В Мариуполе проходит последняя в 2016 году сессия горсовета: рассматривают городской бюджет на будущий год (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня в Мариуполе началась XIV сессия городского совета VII созыва. Это последнее в уходящем 2016 году пленарное заседание. Депутаты планируют рассмотреть более 80 вопросов, основной из которых - это принятие городского бюджета на 2017 год.  

Проводит заседание городской голова Вадим Бойченко. Из 54 депутатов горсовета в зале присутствует 51, кворум для работы есть.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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