Сегодня в Мариуполе началась XIV сессия городского совета VII созыва. Это последнее в уходящем 2016 году пленарное заседание. Депутаты планируют рассмотреть более 80 вопросов, основной из которых - это принятие городского бюджета на 2017 год.
Проводит заседание городской голова Вадим Бойченко. Из 54 депутатов горсовета в зале присутствует 51, кворум для работы есть.
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- В Мариуполе проходит последняя в 2016 году сессия горсовета: рассматривают городской бюджет на будущий год (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)
Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 10:15
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В Мариуполе проходит последняя в 2016 году сессия горсовета: рассматривают городской бюджет на будущий год (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)
Сегодня в Мариуполе началась XIV сессия городского совета VII созыва. Это последнее в уходящем 2016 году пленарное заседание. Депутаты планируют рассмотреть более 80 вопросов, основной из которых - это принятие городского бюджета на 2017 год.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»