В Мариуполе проходит последняя в 2016 году сессия горсовета: рассматривают городской бюджет на будущий год (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня в Мариуполе началась XIV сессия городского совета VII созыва. Это последнее в уходящем 2016 году пленарное заседание. Депутаты планируют рассмотреть более 80 вопросов, основной из которых - это принятие городского бюджета на 2017 год.



Проводит заседание городской голова Вадим Бойченко. Из 54 депутатов горсовета в зале присутствует 51, кворум для работы есть.