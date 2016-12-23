Условия на КПВВ в зоне АТО: грязные туалеты и замусоренные обочины

Волонтеры Фундация.101» - «Прифронтовая инспекция» провели обследование социально-бытовых условий на работающих КПВВ на линии разграничения в зоне АТО.



Во время мониторинга наблюдатели определяли, сколько на КПВВ туалетов и баков для мусора, а также фиксировали, есть ли вода в специально отведенных для этого резервуарах, насколько чисто в туалетах и в каком состоянии обочины вблизи контрольных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы организации.



В исследовании отмечается, что чаще всего мониторы за сентябрь-ноябрь этого года выезжали на КПВВ «Новотроицкое» — 26 раз. Один раз здесь не было воды, восемь раз на обочине наблюдали мусор. Наибольшее количество «минусов» получили туалеты, которые 22 раза были зафиксированы как «грязные» (85%).

По 25 раз мониторинговые группы посещали КПВВ «Марьинка», «Зайцево/Майорск» и «Гнутово».



Наилучшая ситуация с водой и чистыми туалетами на контрольном пункте «Зайцево/Майорск». Ни разу мониторы не обозначили отсутствие воды и загрязненность туалетов. Но вопрос «засоренности обочин» остается открытым, ведь более чем в половину раз, а именно во время 14 мониторинговых выездов (56%), обочины вблизи КПВВ было ощутимо замусоренны.

На «Марьинке» и «Гнутово» одинаковое количество фиксации неудовлетворительного состояния туалетов — по 12 раз (48% от общего количества выездов на эти контрольные пункты). Состояние обочин оказалось хуже на КПВВ «Марьинка».

На КПВВ «Станица Луганская» мониторы наведывались за октябрь-ноябрь 17 раз. Здесь нет проблем с водой, пять раз фиксировались замусоренные обочины (29%) и шесть — неубранные туалеты (35%).