В Мариуполе создадут Агентство, которое будет следить за выполнением Стратегии развития города

Городской голова Вадим Бойченко подписал меморандум о сотрудничестве с главой правления агентства по вопросам стратегических коммуникаций и развития «Общие усилия» Русланом Роховым. Согласно ему, в нашем городе появится Агентство развития Мариуполя, сообщили в пресс-службе горсовета.



Отмечается, что Мариуполь стал первым городом, с которым агентство «Общие усилие» заключило соглашение. Вадим Бойченко и его команда зарекомендовали себя еще во время обучения в «Школе мэров», разработав и представив лучшую Стратегию развития города.

«Агентство развития Мариуполя призвано обеспечить процесс внедрения разработанной Стратегии развития города. По мнению экспертов «Школы мэров», она признана лучшей среди всех представленных программ этого года. Очень приятно, что Мариуполь идет в ногу со временем и наш следующий совместный шаг – создание агентства», - отметил Руслан Рохов. Он подчеркнул важность Стратегии, которая определяет путь развития города и его стремление к новому качеству жизни.



Подписание меморандума предполагает внедрение внешней объективной и независимой оценки динамики развития города. Кроме того, Руслан Рохов рассказал, что в следующем году планируется создание фонда, который будет обеспечивать поддержку городов в их проектах развития. В реализации проектов многие города нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах.

«Наша цель – не только оценить ход развития городов, а стимулировать и развивать ту базу, которая у них есть. Чтобы это было возможным, мы хотим городам, которые будут демонстрировать лучшую динамику развития, выделять из созданного фонда дополнительные средства в виде безвозвратных грантов на реализацию проектов»,- поделился Руслан Рохов.



Вадим Бойченко поблагодарил за оказанную возможность и тот бесценный опыт, который он и его команда получили вовремя учебы в «Школе мэров». Благодаря этим знаниям, Мариуполь смог сформировать прогрессивную Стратегию развития на 5 ближайшие лет.

«Следить за выполнением этой стратегии и программы – как раз призвано Агентство развития Мариуполя, которое должно через призму реальных проектов отслеживать их выполнение. Мы верим, что наша Стратегия позволит изменить экономику города. Мариуполь вошел в общую оценочную базу городов Украины. Мы хотим, чтобы Мариуполь стал лучшим городом Украины. Это станет действенным способ достижения цели, а наша цель – развитие города», рассказал мэр.