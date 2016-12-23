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Рубрика: Новости Донбасса
23-12-2016, 11:15
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В законодательстве о правах переселенцев готовятся изменения, - МинАТО

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил о необходимости внести законодательные изменения в существующую систему регистрации ВПЛ. По его словам, нынешний механизм учета не позволяет определить точное количество переселенцев.

Состоялось заседании рабочей группы, на котором участники тематических подгрупп представили наработки проектов изменений в законодательство, сообщает пресс-служба МинАТО.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря сообщил, что уже предложил председателю Парламента провести тематический пленарный день, полностью посвященный вопросам защиты переселенцев во время пленарной недели в середине января. Комитетам, в которых находятся законопроекты, поручено, чтобы они были обработаны и подготовлены к рассмотрению до 17 января.

Также, по словам Немыри, Председатель ВР проинформирован, что этой рабочей группой сейчас нарабатываются законопроекты, которые могут быть предложены ВР для первоочередного принятия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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