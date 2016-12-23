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Рубрика: Происшествия
23-12-2016, 11:30
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В Мариуполе горела квартира: пострадали четыре человека, среди которых ребенок

22 декабря в 23:08 на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома по пр.Металлургов, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит квартира на 3-м этаже, наблюдается плотное задымление. Рядом с квартирой была обнаружена пострадавшая женщина 1944 года, которую передали медикам. Ранее, до прибытия пожарно-спасательной бригады, в больницу госпитализировали еще трех человек: двух женщин 1955 и 1995 рождения, и ребенка 2015 рождения. Состояние всех пострадавших удовлетворительное.

Пожар на площади 15 кв.м был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается специалистами.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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