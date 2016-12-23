В ДНР подтвердили готовность к прекращению огня на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил Денис Пушилин.
«Контактная группа договорилась прекратить огонь на новогодние и рождественские праздники: посмотрим, что из этого получится», — говорится в его сообщении, опубликованном в ДАН.
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- В ДНР заявили, что готовы придерживаться «режима тишины» с 24 декабря
Рубрика: Новости Донбасса
23-12-2016, 11:58
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В ДНР заявили, что готовы придерживаться «режима тишины» с 24 декабря
В ДНР подтвердили готовность к прекращению огня на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил Денис Пушилин.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»