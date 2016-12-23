В Мариуполе под забором меткомбината нашли мешок с гранатометами

Сообщение в полицию поступило около 11:00 от охраны комбината. К ним, в свою очередь, обратился рабочий, который по дороге на работу по улице Шепотинников увидел подозрительный мешок под забором.

Полицейские оцепили место происшествия, чтобы не пострадали прохожие и сотрудники предприятия. С опасным арсеналом будет работать взрывотехническая служба.



Правовую оценку факт получит после проведения первоочередных оперативных и следственных действий. Правоохранителям предстоит установить владельца опасного арсенала.