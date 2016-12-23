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Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 12:10
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В Мариуполе под забором меткомбината нашли мешок с гранатометами

Сообщение в полицию поступило около 11:00 от охраны комбината. К ним, в свою очередь, обратился рабочий, который по дороге на работу по улице Шепотинников увидел подозрительный мешок под забором.

Полицейские оцепили место происшествия, чтобы не пострадали прохожие и сотрудники предприятия. С опасным арсеналом будет работать взрывотехническая служба.

Правовую оценку факт получит после проведения первоочередных оперативных и следственных действий. Правоохранителям предстоит установить владельца опасного арсенала.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»