Сегодня утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное, что недалеко от Мариуполя, произошла попытка атаки на позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подступила вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы Вооруженных Сил Украины открыли огонь в ответ, после чего противник отступил", - говорится в сообщении.
В результате один военнослужащий ВСУ получил ранения, потерь нет.
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Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 12:29
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Под Мариуполем произошла атака на позиции ВСУ, ранен военный
Сегодня утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное, что недалеко от Мариуполя, произошла попытка атаки на позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»