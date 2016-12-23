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Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 12:29
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Под Мариуполем произошла атака на позиции ВСУ, ранен военный

Сегодня утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное, что недалеко от Мариуполя, произошла попытка атаки на позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подступила вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы Вооруженных Сил Украины открыли огонь в ответ, после чего противник отступил", - говорится в сообщении.

В результате один военнослужащий ВСУ получил ранения, потерь нет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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