Под Мариуполем произошла атака на позиции ВСУ, ранен военный

Сегодня утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное, что недалеко от Мариуполя, произошла попытка атаки на позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



"К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подступила вражеская группа в количестве 8 человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы Вооруженных Сил Украины открыли огонь в ответ, после чего противник отступил", - говорится в сообщении.



В результате один военнослужащий ВСУ получил ранения, потерь нет.