Сегодня на заседании XIV сессии Мариупольского городского совета депутаты проголосовали за присвоение мариупольской школе №8 имени Героя Украины Владимира Бойко.
В пресс-службе горсовета отметили, что школа №8 в Сартане строилась при поддержке и участии меткомбината им. Ильича. Владимир Семенович лично помогал этому учебному учреждению.
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Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 13:59
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Школе в Сартане присвоили имя Владимира Бойко
Сегодня на заседании XIV сессии Мариупольского городского совета депутаты проголосовали за присвоение мариупольской школе №8 имени Героя Украины Владимира Бойко.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»