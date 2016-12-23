Прокуратура Мариуполя помогла вернуть около миллиона гривен долга по зарплатам

Мариупольская прокуратура помогла вернуть задолженность по зарплатам работникам Старокрымского карьера. Об этом сообщил на сессии горсовета руководитель прокуратуры №2 Александр Киор, отчитываясь о результатах деятельности за 2016 год.



По его словам, руководство предприятия не выплачивала заработную плату в течение 2 лет. По данному факту было возбуждено уголовное производство. В результате трудовые права работников восстановлены, им выплачено около миллиона гривен долга.



Киор отметил, что в этом году по аналогичному факту сообщено о подозрении руководителю ПАО «Азовмаш», который без оснований не выплачивает зарплату 108 работникам предприятия на общую сумму более 2,5 млн грн. Сейчас досудебное расследование близится к завершению.