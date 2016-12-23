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Рубрика: Новости Мариуполя
23-12-2016, 14:42
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Сектор «М»: вчера впервые за месяц в Широкино было спокойно, а сегодня на наблюдательный пост у Водяного напали с трех направлений

На Мариупольском направлении наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев нарушения режима тишины. Вчера здесь состоялось всего 5 обстрелов. Тем не менее, 4 из них – с использованием минометов.

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На линии огня оказались позиции военных вблизи Красногоровки, Старогнатовки и Водяного. После шести вечера произошел обстрел из стрелкового оружия в Гнутово.

В Широкино впервые за месяц было абсолютно спокойно.

А уже сегодня утром, зайдя одновременно с трех направлений, ДРГ противника в составе 8 человек атаковала наблюдательный пост сил АТО в районе Водяного. Нападение отбито. Противник с потерями отступил.

В ходе боестолкновения ранен один военнослужащий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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