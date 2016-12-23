На Мариупольском направлении наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев нарушения режима тишины. Вчера здесь состоялось всего 5 обстрелов. Тем не менее, 4 из них – с использованием минометов.
Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
На линии огня оказались позиции военных вблизи Красногоровки, Старогнатовки и Водяного. После шести вечера произошел обстрел из стрелкового оружия в Гнутово.
В Широкино впервые за месяц было абсолютно спокойно.
А уже сегодня утром, зайдя одновременно с трех направлений, ДРГ противника в составе 8 человек атаковала наблюдательный пост сил АТО в районе Водяного. Нападение отбито. Противник с потерями отступил.
В ходе боестолкновения ранен один военнослужащий.
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- Сектор «М»: вчера впервые за месяц в Широкино было спокойно, а сегодня на наблюдательный пост у Водяного напали с трех направлений
Сектор «М»: вчера впервые за месяц в Широкино было спокойно, а сегодня на наблюдательный пост у Водяного напали с трех направлений
На Мариупольском направлении наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев нарушения режима тишины. Вчера здесь состоялось всего 5 обстрелов. Тем не менее, 4 из них – с использованием минометов.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»