Украинские бойцы освободили Новолуганское: город перешел под контроль ВСУ

В населенном пункте Новолуганское, расположенном в районе Светлодарской дуги, проведена операция по его освобождению. Об этом сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.



"Ну, здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сходу. Без потерь", - написал он в Facebook.

Как сообщил Власенко в комментарии "112 Украина", украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт.