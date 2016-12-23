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Рубрика: Новости Донбасса
23-12-2016, 20:26
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Украинские бойцы освободили Новолуганское: город перешел под контроль ВСУ

В населенном пункте Новолуганское, расположенном в районе Светлодарской дуги, проведена операция по его освобождению. Об этом сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.

"Ну, здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сходу. Без потерь", - написал он в Facebook.

Как сообщил Власенко в комментарии "112 Украина", украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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